Angi Löner

Angis löner varierar från $49,750 i total ersättning per år för en Försäljning i den lägre delen till $280,812 för en Chef för mjukvaruingenjörer i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Angi. Senast uppdaterad: 8/29/2025

$160K

Mjukvaruingenjör
L1 $155K
L2 $172K
L3 $206K
L4 $236K

Backend-Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Produktchef
Median $195K
Chef för mjukvaruingenjörer
L3 $274K
L4 $281K

Datavetare
Median $207K
Produktdesigner
Median $138K
Rekryterare
Median $130K
Administrativ assistent
$112K
Affärsanalytiker
$167K
Finansanalytiker
$169K
Personalresurser
$130K
Marknadsföring
$78.6K
Försäljning
$49.8K
UX-forskare
$184K
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Angi omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (25.00% årligen)

Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Angi är Chef för mjukvaruingenjörer at the L4 level med en årlig total ersättning på $280,812. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Angi är $169,150.

