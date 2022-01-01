Företagskatalog
Anaplan
Anaplan Löner

Anaplans löner varierar från $73,630 i total ersättning per år för en Rekryterare i den lägre delen till $346,725 för en Chef för mjukvaruingenjörer i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Anaplan. Senast uppdaterad: 8/31/2025

$160K

Mjukvaruingenjör
P2 $81.2K
P3 $111K
P4 $159K

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Lösningsarkitekt
Median $168K
Produktchef
Median $132K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Personalresurser
Median $344K
Försäljning
Median $250K
Affärsanalytiker
$262K
Kundservice
$98.5K
Kundsuccess
$281K
Datavetare
$116K
Informationsteknolog (IT)
$138K
Marknadsföringsoperationer
$89.2K
Produktdesigner
$270K
Projektledare
$154K
Rekryterare
$73.6K
Chef för mjukvaruingenjörer
$347K
Teknisk programchef
$239K
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Anaplan omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

Vanliga frågor

Najbolje plaćena pozicija u Anaplan je Chef för mjukvaruingenjörer at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $346,725. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Anaplan je $156,545.

