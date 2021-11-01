Align Technology Löner

Align Technologys löner varierar från $8,645 i total ersättning per år för en Grafisk designer i den lägre delen till $257,280 för en Informationsteknolog (IT) i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Align Technology . Senast uppdaterad: 8/31/2025