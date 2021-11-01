Företagskatalog
Align Technology
Jobbar du här? Hävda ditt företag

Align Technology Löner

Align Technologys löner varierar från $8,645 i total ersättning per år för en Grafisk designer i den lägre delen till $257,280 för en Informationsteknolog (IT) i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Align Technology. Senast uppdaterad: 8/31/2025

$160K

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.

Mjukvaruingenjör
L6 $147K
L7 $150K

Backend-Mjukvaruingenjör

Maskiningenjör
Median $155K
Chef för mjukvaruingenjörer
Median $153K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Affärsanalytiker
Median $120K
Produktchef
Median $203K
Datavetare
Median $143K
Biomedicinsk ingenjör
$79.6K
Dataanalytiker
$184K
Finansanalytiker
$231K
Grafisk designer
$8.6K
Informationsteknolog (IT)
$257K
Juridik
$124K
Managementkonsult
$142K
Marknadsföring
$61.2K
Projektledare
$256K
Cybersäkerhetsanalytiker
$101K
UX-forskare
$126K
Saknar du din titel?

Sök efter alla löner på vår kompensationssida eller lägg till din lön för att hjälpa till att låsa upp sidan.


Vanliga frågor

Найвищеоплачувана позиція в Align Technology - це Informationsteknolog (IT) at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $257,280. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Align Technology складає $145,111.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Align Technology

Relaterade företag

  • Blackbaud
  • Dexcom
  • ManTech
  • ResMed
  • Varian Medical Systems
  • Se alla företag ➜

Andra resurser