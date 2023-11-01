3Shape Löner

3Shapes löner varierar från $73,469 i total ersättning per år för en Regulatoriska frågor i den lägre delen till $157,326 för en Lösningsarkitekt i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på 3Shape . Senast uppdaterad: 11/15/2025