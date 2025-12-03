Företagskatalog
Alarm.com
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

Alarm.com Mjukvaruingenjör Löner

Mjukvaruingenjör-ersättning in United States på Alarm.com varierar från $114K per year för Software Engineer I till $179K per year för Senior Software Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $148K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Alarm.coms totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/3/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Lägg till ersättningJämför nivåer
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Software Engineer I
(Instegsnivå)
$114K
$106K
$5.5K
$2.4K
Software Engineer II
$141K
$125K
$12.9K
$3.3K
Senior Software Engineer
$179K
$150K
$23.6K
$5.6K
Technical Lead
$ --
$ --
$ --
$ --
Lägg till ersättningJämför nivåer

Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb
Praktikantlöner

Intjänandeschema

20%

ÅR 1

20%

ÅR 2

20%

ÅR 3

20%

ÅR 4

20%

ÅR 5

Aktietyp
RSU

På Alarm.com omfattas RSUs av ett 5-årigt intjänandeschema:

  • 20% intjänas under 1st-ÅR (20.00% årligen)

  • 20% intjänas under 2nd-ÅR (20.00% årligen)

  • 20% intjänas under 3rd-ÅR (20.00% årligen)

  • 20% intjänas under 4th-ÅR (20.00% årligen)

  • 20% intjänas under 5th-ÅR (20.00% årligen)

0%

ÅR 1

40%

ÅR 2

0%

ÅR 3

40%

ÅR 4

20%

ÅR 5

Aktietyp
RSU

På Alarm.com omfattas RSUs av ett 5-årigt intjänandeschema:

  • 0% intjänas under 1st-ÅR (NaN% per period)

  • 40% intjänas under 2nd-ÅR (40.00% årligen)

  • 0% intjänas under 3rd-ÅR (NaN% per period)

  • 40% intjänas under 4th-ÅR (40.00% årligen)

  • 20% intjänas under 5th-ÅR (20.00% årligen)



Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Mjukvaruingenjör erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Inkluderade titlar

Skicka in ny titel

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Alarm.com in United States ligger på en årlig total ersättning på $222,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Alarm.com för Mjukvaruingenjör rollen in United States är $145,000.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Alarm.com

Relaterade företag

  • Seagate
  • Fiserv
  • TransUnion
  • UserTesting
  • Harmonic
  • Se alla företag ➜

Andra resurser

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/alarmcom/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.