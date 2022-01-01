TransUnion Löner

TransUnions löner varierar från $10,548 i total ersättning per år för en Finansanalytiker i den lägre delen till $300,000 för en Försäljning i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på TransUnion . Senast uppdaterad: 10/27/2025