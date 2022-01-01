Företagskatalog
TransUnion Löner

TransUnions löner varierar från $10,548 i total ersättning per år för en Finansanalytiker i den lägre delen till $300,000 för en Försäljning i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på TransUnion. Senast uppdaterad: 10/27/2025

Datavetare
L2 $130K
L3 $130K
L4 $153K
Mjukvaruingenjör
L2 $14.8K
L3 $22.6K

Backend-Mjukvaruingenjör

Produktchef
L2 $113K
L4 $179K

Chef för datavetenskap
Median $184K
Affärsanalytiker
Median $99.5K
Försäljning
Median $300K
Chef för affärsoperationer
$123K
Affärsutveckling
$140K
Dataanalytiker
$116K
Finansanalytiker
$10.5K
Information Technologist (IT)
$62.7K
Juridik
$114K
Managementkonsult
$101K
Marknadsföring
$231K
Marknadsföringsoperationer
$88.7K
Produktdesigner
$97.5K
Programchef
$140K
Projektledare
Median $149K
Chef för mjukvaruingenjörer
$110K
Teknisk programchef
$184K
Riskkapitalist
$169K
Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på TransUnion är Försäljning med en årlig total ersättning på $300,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på TransUnion är $122,610.

Andra resurser