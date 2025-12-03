Den genomsnittliga totalersättningen för Dataanalytiker in United States på Alarm.com varierar från $62.3K till $88.9K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Alarm.coms totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/3/2025
Genomsnittlig Total Ersättning
20%
ÅR 1
20%
ÅR 2
20%
ÅR 3
20%
ÅR 4
20%
ÅR 5
På Alarm.com omfattas RSUs av ett 5-årigt intjänandeschema:
20% intjänas under 1st-ÅR (20.00% årligen)
20% intjänas under 2nd-ÅR (20.00% årligen)
20% intjänas under 3rd-ÅR (20.00% årligen)
20% intjänas under 4th-ÅR (20.00% årligen)
20% intjänas under 5th-ÅR (20.00% årligen)
0%
ÅR 1
40%
ÅR 2
0%
ÅR 3
40%
ÅR 4
20%
ÅR 5
På Alarm.com omfattas RSUs av ett 5-årigt intjänandeschema:
0% intjänas under 1st-ÅR (NaN% per period)
40% intjänas under 2nd-ÅR (40.00% årligen)
0% intjänas under 3rd-ÅR (NaN% per period)
40% intjänas under 4th-ÅR (40.00% årligen)
20% intjänas under 5th-ÅR (20.00% årligen)
