Produktchef-ersättning in India på 3M uppgår till ₹8.16M per year för T3. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för 3Ms totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/27/2025
Genomsnittlig Total Ersättning
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
T1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
T2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
T3
₹8.16M
₹7.94M
₹0
₹217K
T4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
0%
ÅR 1
0%
ÅR 2
100 %
ÅR 3
På 3M omfattas RSU + Options av ett 3-årigt intjänandeschema:
0% intjänas under 1st-ÅR (0.00% årligen)
0% intjänas under 2nd-ÅR (0.00% årligen)
100% intjänas under 3rd-ÅR (100.00% årligen)
You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.
33.3%
ÅR 1
33.3%
ÅR 2
33.3%
ÅR 3
På 3M omfattas RSU + Options av ett 3-årigt intjänandeschema:
33.3% intjänas under 1st-ÅR (33.30% årligen)
33.3% intjänas under 2nd-ÅR (33.30% årligen)
33.3% intjänas under 3rd-ÅR (33.30% årligen)
