  • Löner
  • Produktchef

  • Alla Produktchef löner

3M Produktchef Löner

Produktchef-ersättning in India på 3M uppgår till ₹8.16M per year för T3. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för 3Ms totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/27/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

₹1.72M - ₹2.01M
India
Vanligt Spann
Möjligt Spann
₹1.5M₹1.72M₹2.01M₹2.14M
Vanligt Spann
Möjligt Spann
Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
T1
Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
T2
Advanced Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
T3
Senior Product Manager
₹8.16M
₹7.94M
₹0
₹217K
T4
Specialist Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Intjänandeschema

0%

ÅR 1

0%

ÅR 2

100 %

ÅR 3

Aktietyp
RSU + Options

På 3M omfattas RSU + Options av ett 3-årigt intjänandeschema:

  • 0% intjänas under 1st-ÅR (0.00% årligen)

  • 0% intjänas under 2nd-ÅR (0.00% årligen)

  • 100% intjänas under 3rd-ÅR (100.00% årligen)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aktietyp
RSU + Options

På 3M omfattas RSU + Options av ett 3-årigt intjänandeschema:

  • 33.3% intjänas under 1st-ÅR (33.30% årligen)

  • 33.3% intjänas under 2nd-ÅR (33.30% årligen)

  • 33.3% intjänas under 3rd-ÅR (33.30% årligen)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Produktchef på 3M in India ligger på en årlig total ersättning på ₹8,160,140. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på 3M för Produktchef rollen in India är ₹1,496,562.

Andra resurser