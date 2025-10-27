Företagskatalog
3M
3M Revisor Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för Revisor in Costa Rica på 3M varierar från CRC 10.83M till CRC 15.45M per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för 3Ms totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/27/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

CRC 12.41M - CRC 14.52M
Costa Rica
Vanligt Spann
Möjligt Spann
CRC 10.83MCRC 12.41MCRC 14.52MCRC 15.45M
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Intjänandeschema

0%

ÅR 1

0%

ÅR 2

100 %

ÅR 3

Aktietyp
RSU + Options

På 3M omfattas RSU + Options av ett 3-årigt intjänandeschema:

  • 0% intjänas under 1st-ÅR (0.00% årligen)

  • 0% intjänas under 2nd-ÅR (0.00% årligen)

  • 100% intjänas under 3rd-ÅR (100.00% årligen)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aktietyp
RSU + Options

På 3M omfattas RSU + Options av ett 3-årigt intjänandeschema:

  • 33.3% intjänas under 1st-ÅR (33.30% årligen)

  • 33.3% intjänas under 2nd-ÅR (33.30% årligen)

  • 33.3% intjänas under 3rd-ÅR (33.30% årligen)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Revisor på 3M in Costa Rica ligger på en årlig total ersättning på CRC 15,449,197. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på 3M för Revisor rollen in Costa Rica är CRC 10,827,642.

Andra resurser