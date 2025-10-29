Softverski Inženjer kompenzacija in United States u Xilinx kreće se od $153K po year za E3 do $362K po year za E8. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $280K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Xilinx. Poslednje ažuriranje: 10/29/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
E3
$153K
$110K
$32.5K
$10K
E4
$155K
$128K
$16.7K
$10.3K
E5
$170K
$132K
$23.6K
$13.9K
E6
$224K
$158K
$48.8K
$17.3K
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji Xilinx, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 4th-GOD (25.00% godišnje)