Xilinx Softverski Inženjer Plate

Softverski Inženjer kompenzacija in United States u Xilinx kreće se od $153K po year za E3 do $362K po year za E8. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $280K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Xilinx. Poslednje ažuriranje: 10/29/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo Dodaj kompenzaciju Poredi nivoe

Naziv nivoa Ukupno Osnovna Akcije (/yr) Bonus E3 Software Engineer 1 ( Početni nivo ) $153K $110K $32.5K $10K E4 Software Engineer 2 $155K $128K $16.7K $10.3K E5 Senior Software Engineer 1 $170K $132K $23.6K $13.9K E6 Senior Software Engineer 2 $224K $158K $48.8K $17.3K Prikaži 4 Više nivoa

Raspored sticanja Glavni 25 % GOD 1 25 % GOD 2 25 % GOD 3 25 % GOD 4 Tip akcija RSU U kompaniji Xilinx, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja: 25 % stiče se u 1st - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stiče se u 2nd - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stiče se u 3rd - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stiče se u 4th - GOD ( 25.00 % godišnje )

Koji je raspored vest schedule u Xilinx ?

