Интел Plate

Plate Intel kreću se od $36,403 ukupne kompenzacije godišnje za Регрутер na nižem nivou do $818,056 za Софтверски Инжењер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Интел. Poslednja izmena: 10/21/2025
U kompaniji Intel, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:
33.3% stiče se u 1st-GOD (33.30% godišnje)
33.3% stiče se u 2nd-GOD (33.30% godišnje)
33.3% stiče se u 3rd-GOD (33.30% godišnje)
U kompaniji Intel, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 4th-GOD (25.00% godišnje)
