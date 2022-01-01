Direktorijum kompanija
Интел Plate

Plate Intel kreću se od $36,403 ukupne kompenzacije godišnje za Регрутер na nižem nivou do $818,056 za Софтверски Инжењер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Интел. Poslednja izmena: 10/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Софтверски Инжењер
Grade 3 $137K
Grade 5 $135K
Grade 6 $176K
Grade 7 $205K
Grade 8 $264K
Grade 9 $337K
Grade 10 $389K
Grade 11 $575K
Fellow $818K

Inženjer mašinskog učenja

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Mrežni inženjer

Inženjer osiguranja kvaliteta (QA)

Inženjer podataka

Produkcijski softverski inženjer

Bezbednosni softverski inženjer

DevOps inženjer

Inženjer pouzdanosti sajta

Kripto inženjer

Sistemski inženjer

Softverski inženjer video igara

Naučni istraživač

AI istraživač

AI inženjer

Embedded Systems Software Engineer

Хардверски Инжењер
Grade 5 $139K
Grade 6 $159K
Grade 7 $186K
Grade 8 $227K
Grade 9 $287K
Grade 10 $374K
Grade 11 $499K

Analog Engineer

ASIC Engineer

SoC Engineer

FPGA Engineer

Embedded Hardware Engineer

VLSI CAD Engineer

Продукт Менаџер
Grade 6 $120K
Grade 7 $177K
Grade 8 $187K
Grade 9 $303K
Grade 10 $384K
Grade 11 $597K

Дата Сајентист
Grade 5 $122K
Grade 6 $158K
Grade 7 $171K
Grade 8 $235K
Grade 9 $253K
Технички Програм Менаџер
Grade 5 $111K
Grade 6 $134K
Grade 7 $172K
Grade 8 $203K
Grade 9 $272K
Grade 10 $325K
Grade 11 $447K

Menadžer tehničkih projekata

Софтверски Инжењеринг Менаџер
Grade 7 $209K
Grade 8 $253K
Grade 9 $323K
Grade 10 $421K
Grade 11 $571K
Машински Инжењер
Grade 5 $111K
Grade 6 $138K
Grade 7 $172K
Grade 8 $203K
Grade 9 $255K

Manufacturing Engineer

Packaging Engineer

Thermal Engineer

Design Engineer

Test Engineer

Солушн Архитекта
Grade 6 $191K
Grade 7 $179K
Grade 8 $215K
Grade 9 $283K
Grade 10 $372K

Data Architect

Cloud Architect

Cloud Security Architect

Маркетинг
Grade 5 $91K
Grade 6 $139K
Grade 7 $157K
Grade 8 $193K
Grade 9 $258K
Grade 10 $306K

Menadžer marketinga proizvoda

Продукт Дизајнер
Grade 5 $129K
Grade 6 $149K
Grade 7 $177K
Grade 8 $207K
Grade 9 $271K
Финансијски Аналитичар
Grade 5 $97K
Grade 6 $124K
Grade 7 $144K
Grade 8 $172K
Grade 9 $222K
Програм Менаџер
Grade 6 $137K
Grade 7 $163K
Grade 8 $193K
Grade 9 $237K
Grade 10 $305K
Хемијски Инжењер
Grade 5 $114K
Grade 7 $171K
Grade 8 $191K

Process Engineer

Facilities Engineer

Research Engineer

Електро Инжењер
Grade 6 $156K
Grade 7 $197K
Grade 8 $234K
Grade 9 $261K
Бизнис Аналитичар
Grade 5 $103K
Grade 6 $116K
Grade 7 $147K
Grade 8 $182K
Људски Ресурси
Grade 7 $159K
Grade 8 $180K
Grade 9 $217K
Grade 10 $302K
Process Engineer
Grade 5 $102K
Grade 7 $148K
Инжењер за Материјале
Grade 7 $161K
Grade 8 $199K
Продаја
Grade 6 $140K
Grade 8 $213K
Grade 10 $315K

Menadžer terenske prodaje

Menadžer računa

Бизнис Девелопмент
Grade 8 $198K
Grade 9 $269K
Information Technologist (IT)
Median $146K
Бизнис Операције
Median $151K
Бизнис Операција Менаџер
Median $201K
Дата Сајенс Менаџер
Median $262K
Оптички Инжењер
Median $239K
Продукт Дизајн Менаџер
Median $290K
Пројект Менаџер
Median $57.8K
Рачуновођа
Median $137K

Technical Accountant

Административни Асистент
Median $95.2K
Графички Дизајнер
Median $235K
Сејлс Инжењер
Median $201K
Правни
Median $300K
Чиф оф Стаф
$220K
Грађевински Инжењер
$231K

Construction Engineer

Контролс Инжењер
$230K
Кастомер Сервис
$103K
Дата Аналитичар
$71.7K
Фацилитис Менаџер
$118K
Фешн Дизајнер
$76.4K
Индустријски Дизајнер
$156K
Менаџмент Консултант
$120K
МЕП Инжењер
$180K
Prompt Engineer
$469K
Регрутер
$36.4K
Cybersecurity Analyst
$73.2K
Технички Писац
$44.2K
УИкс Ресерчер
$37.7K
Венчур Капиталиста
$166K
Raspored sticanja

33.3%

GOD 1

33.3%

GOD 2

33.3%

GOD 3

Tip akcija
RSU

U kompaniji Intel, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 33.3% stiče se u 1st-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stiče se u 2nd-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stiče se u 3rd-GOD (33.30% godišnje)

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Intel, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (25.00% godišnje)

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Intel je Софтверски Инжењер at the Fellow level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $818,056. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Intel je $188,939.

