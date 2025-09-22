Софтверски Инжењер kompenzacija in Brazil u WEX kreće se od R$118K po year za Software Engineer II do R$168K po year za Software Engineer III. Medijana year kompenzacionog paketa in Brazil iznosi R$153K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete WEX. Poslednje ažuriranje: 9/22/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Software Engineer I
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Software Engineer II
R$118K
R$102K
R$11.8K
R$4.9K
Software Engineer III
R$168K
R$155K
R$0
R$13.4K
Software Engineer IV
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
