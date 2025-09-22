Direktorijum kompanija
Софтверски Инжењер kompenzacija in Brazil u WEX kreće se od R$118K po year za Software Engineer II do R$168K po year za Software Engineer III. Medijana year kompenzacionog paketa in Brazil iznosi R$153K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete WEX. Poslednje ažuriranje: 9/22/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Software Engineer I
(Početni nivo)
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Software Engineer II
R$118K
R$102K
R$11.8K
R$4.9K
Software Engineer III
R$168K
R$155K
R$0
R$13.4K
Software Engineer IV
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Prikaži 3 Više nivoa
R$885K

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove
Plate za praksu

Uključeni Nazivi

Pošaljite Novi Naziv

Backend softverski inženjer

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Софтверски Инжењер poziciju u WEX in Brazil iznosi R$198,930 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u WEX za Софтверски Инжењер poziciju in Brazil je R$154,969.

