S&P Global Plate

Plate S&P Global kreću se od $4,029 ukupne kompenzacije godišnje za Маркетинг Операције na nižem nivou do $335,168 za Корпорејт Девелопмент na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u S&P Global. Poslednja izmena: 10/25/2025

Софтверски Инжењер
L8 $13.3K
L9 $24.5K
L10 $30.1K
L11 $45K
L13 $77K

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Inženjer podataka

Продукт Менаџер
Median $89.4K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
Median $290K

Дата Аналитичар
Median $12K
Дата Сајентист
Median $160K
Бизнис Аналитичар
Median $170K
Солушн Архитекта
Median $205K

Data Architect

Рачуновођа
$111K
Бизнис Операције
$124K
Корпорејт Девелопмент
$335K
Кастомер Саксес
$89.6K
Дата Сајенс Менаџер
$53.8K
Финансијски Аналитичар
$62.9K
Information Technologist (IT)
$48.9K
Менаџмент Консултант
$90.8K
Маркетинг
$89.6K
Маркетинг Операције
$4K
Продукт Дизајнер
$104K
Програм Менаџер
$52.8K
Пројект Менаџер
$55K
Продаја
$270K
Сејлс Инжењер
$109K
Технички Програм Менаџер
$155K
Raspored sticanja

33%

GOD 1

33%

GOD 2

33%

GOD 3

Tip akcija
RSU

U kompaniji S&P Global, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 33% stiče se u 1st-GOD (16.50% polugodišnje)

  • 33% stiče se u 2nd-GOD (16.50% polugodišnje)

  • 33% stiče se u 3rd-GOD (16.50% polugodišnje)

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u S&P Global je Корпорејт Девелопмент at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $335,168. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u S&P Global je $89,550.

