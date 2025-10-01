Софтверски Инжењер kompenzacija in San Francisco Bay Area u VMware kreće se od $155K po year za P1 do $601K po year za Senior Staff Engineer. Medijana year kompenzacionog paketa in San Francisco Bay Area iznosi $255K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete VMware. Poslednje ažuriranje: 10/1/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
MTS 1
$155K
$124K
$14.6K
$15.7K
MTS 2
$196K
$151K
$36.5K
$8.1K
MTS 3
$213K
$167K
$34.9K
$11.1K
Senior MTS
$265K
$197K
$46.4K
$21K
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji VMware, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (12.50% polugodišnje)
25% stiče se u 3rd-GOD (12.50% polugodišnje)
25% stiče se u 4th-GOD (12.50% polugodišnje)
