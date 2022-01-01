Direktorijum kompanija
LivePerson
LivePerson Plate

Plate LivePerson kreću se od $24,097 ukupne kompenzacije godišnje za Административни Асистент na nižem nivou do $402,000 za Пројект Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u LivePerson. Poslednja izmena: 9/16/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $86.9K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
Median $184K
Технички Програм Менаџер
Median $400K

Продукт Дизајнер
Median $132K
Административни Асистент
$24.1K
Бизнис Аналитичар
$54.8K
Кастомер Сервис
$137K
Дата Аналитичар
$62.4K
Дата Сајенс Менаџер
$235K
Дата Сајентист
Median $142K
Људски Ресурси
$143K
Информациони Технолог (ИТ)
$252K
Маркетинг
$120K
Продукт Менаџер
$132K
Програм Менаџер
$201K
Пројект Менаџер
$402K
Регрутер
$166K
Солушн Архитекта
$135K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u LivePerson je Пројект Менаџер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $402,000. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u LivePerson je $139,395.

