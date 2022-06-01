Direktorijum kompanija
Verbit
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

Verbit Plate

Plate Verbit kreću se od $32,238 ukupne kompenzacije godišnje za Регрутер na nižem nivou do $162,670 za Софтверски Инжењер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Verbit. Poslednja izmena: 10/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Продукт Менаџер
$130K
Регрутер
$32.2K
Софтверски Инжењер
$163K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$109K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Verbit je Софтверски Инжењер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $162,670. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Verbit je $119,343.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Verbit

Srodne kompanije

  • Netwrix
  • WSO2
  • Andela
  • Arcesium
  • Zoho
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi