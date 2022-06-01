Direktorijum kompanija
WSO2
WSO2 Plate

Plate WSO2 kreću se od $7,914 ukupne kompenzacije godišnje za Дата Сајентист na nižem nivou do $203,975 za Солушн Архитекта na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u WSO2. Poslednja izmena: 9/2/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $20K

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Дата Сајентист
$7.9K
Солушн Архитекта
$204K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u WSO2 je Солушн Архитекта at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $203,975. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u WSO2 je $20,028.

