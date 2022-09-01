VelocityEHS Плате

Каталог Компанија
Распон плата VelocityEHS је од $109,545 у годишњој укупној компензацији за Prodajni inženjer на доњем крају до $175,875 за Arhitekta rešenja на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније VelocityEHS. Последње ажурирање: 8/24/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $112K
Prodajni inženjer
$110K
Arhitekta rešenja
$176K

Често постављана питања

VelocityEHSで報告された最高給の職種はArhitekta rešenja at the Common Range Average levelで、年間総報酬は$175,875です。これには基本給と潜在的な株式報酬およびボーナスが含まれます。
VelocityEHSで報告された年間総報酬の中央値は$112,396です。

