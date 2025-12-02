Direktorijum kompanija
uShip
uShip Dizajner Proizvoda Plate

Prosečna Dizajner Proizvoda ukupna kompenzacija in United States u uShip kreće se od $97.6K do $139K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete uShip. Poslednje ažuriranje: 12/2/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$112K - $131K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$97.6K$112K$131K$139K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u uShip?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Dizajner Proizvoda poziciju u uShip in United States iznosi $139,288 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u uShip za Dizajner Proizvoda poziciju in United States je $97,621.

Drugi resursi

