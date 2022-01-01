Direktorijum kompanija
UBS
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

UBS Plate

Plate UBS kreću se od $22,039 ukupne kompenzacije godišnje za Дата Сајенс Менаџер na nižem nivou do $230,974 za Програм Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u UBS. Poslednja izmena: 9/4/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Софтверски Инжењер
Employee $112K
Authorized Officer $124K
Associate Director $162K
Director $207K

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Inženjer osiguranja kvaliteta (QA)

Inženjer podataka

Inženjer pouzdanosti sajta

Kvantitativni developer

Дата Сајентист
Employee $117K
Authorized Officer $120K
Associate Director $154K

Kvantitativni istraživač

Инвестмент Банкер
Analyst $136K
Associate Director $210K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Финансијски Аналитичар
Median $110K
Бизнис Аналитичар
Median $110K
Продукт Менаџер
Median $138K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
Median $175K
Бизнис Операција Менаџер
Median $64.2K
Менаџмент Консултант
Median $82.5K
Пројект Менаџер
Median $150K
Солушн Архитекта
Median $206K

Arhitekta podataka

Cloud Security Architect

Информациони Технолог (ИТ)
Median $106K
Технички Програм Менаџер
Median $173K
Сајберсекјурити Аналитичар
Median $108K
Рачуновођа
$44.6K
Административни Асистент
$80.4K
Бизнис Операције
$109K
Бизнис Девелопмент
$76.3K
Чиф оф Стаф
$159K
Дата Аналитичар
$162K
Дата Сајенс Менаџер
$22K
Људски Ресурси
$164K
Правни
$159K
Продукт Дизајнер
$143K
Продукт Дизајн Менаџер
$28.3K
Програм Менаџер
$231K
Регрутер
$148K
Продаја
$159K
Тотал Ривордс
$157K
УИкс Ресерчер
$137K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u UBS je Програм Менаџер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $230,974. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u UBS je $137,369.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za UBS

Srodne kompanije

  • Macquarie Group
  • Citi
  • JPMorgan Chase
  • BlackRock
  • Prudential Financial
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi