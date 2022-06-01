Direktorijum kompanija
STR
STR Plate

Plate STR kreću se od $143,000 ukupne kompenzacije godišnje za Машински Инжењер na nižem nivou do $205,774 za Пројект Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u STR. Poslednja izmena: 10/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Софтверски Инжењер
Median $145K

Naučni istraživač

Дата Сајентист
Median $160K
Машински Инжењер
Median $143K

Пројект Менаџер
$206K
Солушн Архитекта
$196K

Cloud Security Architect

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u STR je Пројект Менаџер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $205,774. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u STR je $160,000.

