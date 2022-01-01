Splunk Plate

Direktorijum kompanija
Plate Splunk kreću se od $51,822 ukupne kompenzacije godišnje za Сејлс Инжењер na nižem nivou do $733,000 za Продукт Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Splunk. Poslednja izmena: 8/29/2025

$160K

Софтверски Инжењер
P2 $171K
P3 $227K
P4 $300K
P5 $403K
P6 $726K

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Inženjer osiguranja kvaliteta (QA)

Inženjer pouzdanosti sajta

Продукт Менаџер
P2 $189K
P3 $219K
P4 $261K
P5 $422K
P6 $652K
P7 $733K
Продаја
P2 $121K
P3 $158K
P4 $245K
P5 $312K

Софтверски Инжењеринг Менаџер
M3 $366K
M4 $411K
M5 $563K
Продукт Дизајнер
P2 $150K
P3 $218K
P5 $351K

UX dizajner

Солушн Архитекта
P4 $229K
P5 $282K

Arhitekta podataka

Cloud Security Architect

Дата Сајентист
Median $265K
Маркетинг
P2 $106K
P5 $268K
Технички Програм Менаџер
Median $224K
Финансијски Аналитичар
Median $145K
Програм Менаџер
Median $170K
Сејлс Инжењер
Median $51.8K
Информациони Технолог (ИТ)
Median $157K
Регрутер
Median $141K
Технички Писац
Median $145K
Пројект Менаџер
Median $156K
Сајберсекјурити Аналитичар
Median $425K
Рачуновођа
$252K

Tehnički računovođa

Бизнис Операција Менаџер
$147K
Бизнис Аналитичар
Median $161K
Бизнис Девелопмент
$63.3K
Чиф оф Стаф
$371K
Кастомер Сервис
$229K
Дата Аналитичар
$167K
Људски Ресурси
$249K
Менаџмент Консултант
$153K
Маркетинг Операције
$162K
Продукт Дизајн Менаџер
$481K
Ревенју Операције
$200K
Тотал Ривордс
$241K
УИкс Ресерчер
$129K
Raspored sticanja

33.3%

GOD 1

33.3%

GOD 2

33.3%

GOD 3

Tip akcija
RSU

U kompaniji Splunk, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 33.3% stiče se u 1st-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stiče se u 2nd-GOD (8.32% kvartalno)

  • 33.3% stiče se u 3rd-GOD (8.32% kvartalno)

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Splunk, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Splunk je Продукт Менаџер at the P7 level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $733,000. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Splunk je $227,427.

Drugi resursi