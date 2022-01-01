Splunk Plate

Plate Splunk kreću se od $51,822 ukupne kompenzacije godišnje za Сејлс Инжењер na nižem nivou do $733,000 za Продукт Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Splunk. Poslednja izmena: 8/29/2025
33.3%
GOD 1
33.3%
GOD 2
33.3%
GOD 3
U kompaniji Splunk, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:
33.3% stiče se u 1st-GOD (33.30% godišnje)
33.3% stiče se u 2nd-GOD (8.32% kvartalno)
33.3% stiče se u 3rd-GOD (8.32% kvartalno)
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji Splunk, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)
25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)
25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)
