Shipt Plate

Plate Shipt kreću se od $41,078 ukupne kompenzacije godišnje za Кастомер Сервис na nižem nivou do $362,875 za Дата Сајентист na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Shipt. Poslednja izmena: 9/19/2025

$160K

Софтверски Инжењер
L2 $105K
L3 $105K
L4 $169K
L5 $257K
L6 $279K

Backend softverski inženjer

Дата Сајентист
L3 $153K
L4 $206K
L5 $363K
Продукт Менаџер
Median $147K

Продукт Дизајнер
Median $110K

UX dizajner

Софтверски Инжењеринг Менаџер
Median $195K
Рачуновођа
$128K
Бизнис Аналитичар
$76.9K
Кастомер Сервис
$41.1K
Информациони Технолог (ИТ)
Median $88.2K
Продукт Дизајн Менаџер
$201K
Програм Менаџер
$167K
Сајберсекјурити Аналитичар
Median $170K
Солушн Архитекта
$99.1K
Технички Програм Менаџер
$121K
УИкс Ресерчер
$162K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Shipt je Дата Сајентист at the L5 level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $362,875. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Shipt je $152,898.

