Collective Health Plate

Plate Collective Health kreću se od $65,325 ukupne kompenzacije godišnje za Бизнис Аналитичар na nižem nivou do $502,500 za Продаја na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Collective Health. Poslednja izmena: 10/13/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $195K
Продукт Менаџер
Median $138K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
Median $250K

Бизнис Операција Менаџер
$97.5K
Бизнис Аналитичар
$65.3K
Дата Аналитичар
$88.4K
Дата Сајентист
$124K
Финансијски Аналитичар
$149K
Продукт Дизајнер
$170K
Продаја
$503K
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
Options

U kompaniji Collective Health, Options su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Collective Health je Продаја at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $502,500. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Collective Health je $143,625.

