Direktorijum kompanija
ServiceTitan
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Дата Аналитичар

  • Sve Дата Аналитичар plate

ServiceTitan Дата Аналитичар Plate

Prosečna Дата Аналитичар ukupna kompenzacija in United States u ServiceTitan kreće se od $134K do $188K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete ServiceTitan. Poslednje ažuriranje: 9/29/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$146K - $177K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$134K$146K$177K$188K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Potrebno nam je samo 3 još Дата Аналитичар prijavas u ServiceTitan da otključamo!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plate za manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražioce posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plate

💪 Doprinesi Vaša plata

$160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.


Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji ServiceTitan, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Дата Аналитичар ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Дата Аналитичар poziciju u ServiceTitan in United States iznosi $187,920 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u ServiceTitan za Дата Аналитичар poziciju in United States je $134,460.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za ServiceTitan

Srodne kompanije

  • Gigamon
  • SkyKick
  • Involta
  • Mozilla
  • Proofpoint
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi