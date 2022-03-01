Direktorijum kompanija
Schrödinger
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

Schrödinger Plate

Plate Schrödinger kreću se od $29,678 ukupne kompenzacije godišnje za Arhitekta Rešenja na nižem nivou do $207,060 za Menadžer Proizvoda na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Schrödinger. Poslednja izmena: 11/15/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Softverski Inženjer
Median $171K
IT Tehnolog
$144K
Menadžer Proizvoda
$207K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Menadžer Projekta
$199K
Arhitekta Rešenja
$29.7K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
Options

U kompaniji Schrödinger, Options su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)

Imate pitanje? Pitajte zajednicu.

Posetite Levels.fyi zajednicu da stupite u kontakt sa zaposlenima iz različitih kompanija, dobijete savete o karijeri i još mnogo toga.

Posetite sada!

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Schrödinger je Menadžer Proizvoda at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $207,060. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Schrödinger je $171,000.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Schrödinger

Srodne kompanije

  • AppFolio
  • Appian
  • Roper Technologies
  • A10 Networks
  • Aruba
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi