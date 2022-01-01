Roper Technologies Plate

Direktorijum kompanija
Plate Roper Technologies kreću se od $2,902 ukupne kompenzacije godišnje za Кастомер Сервис na nižem nivou do $149,250 za Солушн Архитекта na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Roper Technologies. Poslednja izmena: 9/18/2025

$160K

Бизнис Аналитичар
$63.3K
Кастомер Сервис
$2.9K
Дата Сајентист
$124K

Продукт Дизајнер
$80.4K
Софтверски Инжењер
$122K
Солушн Архитекта
$149K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Roper Technologies je Солушн Архитекта at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $149,250. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Roper Technologies je $101,400.

