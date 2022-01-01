Sasken Technologies Plate

Direktorijum kompanija
Plate Sasken Technologies kreću se od $11,925 ukupne kompenzacije godišnje za Софтверски Инжењер na nižem nivou do $99,500 za Хардверски Инжењер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Sasken Technologies. Poslednja izmena: 10/21/2025

Софтверски Инжењер
Median $11.9K
Хардверски Инжењер
$99.5K
Венчур Капиталиста
$33.5K

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Sasken Technologies je Хардверски Инжењер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $99,500. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Sasken Technologies je $33,485.

