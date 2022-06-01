Direktorijum kompanija
SADA Plate

Plate SADA kreću se od $21,128 ukupne kompenzacije godišnje za Копирајтер na nižem nivou do $295,515 za Софтверски Инжењеринг Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u SADA. Poslednja izmena: 9/9/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $175K
Солушн Архитекта
Median $230K
Актуар
$99.5K

Копирајтер
$21.1K
Кастомер Сервис
$40.8K
Људски Ресурси
$148K
Продукт Дизајнер
$101K
Програм Менаџер
$43.4K
Пројект Менаџер
$138K
Продаја
$160K
Сајберсекјурити Аналитичар
$224K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$296K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u SADA je Софтверски Инжењеринг Менаџер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $295,515. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u SADA je $142,973.

