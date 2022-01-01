Axoni Plate

Plate Axoni kreću se od $155,000 ukupne kompenzacije godišnje za Softverski Inženjer na nižem nivou do $165,825 za Poslovni Analitičar na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Axoni . Poslednja izmena: 11/17/2025