Axoni Plate

Plate Axoni kreću se od $155,000 ukupne kompenzacije godišnje za Softverski Inženjer na nižem nivou do $165,825 za Poslovni Analitičar na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Axoni. Poslednja izmena: 11/17/2025

Softverski Inženjer
Median $155K
Poslovni Analitičar
$166K
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
Options

U kompaniji Axoni, Options su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Axoni je Poslovni Analitičar at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $165,825. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Axoni je $160,413.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Axoni

