Direktorijum kompanija
Rocket Software
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Full-Stack softverski inženjer

Rocket Software Full-Stack softverski inženjer Plate

Full-Stack softverski inženjer kompenzacija in India u Rocket Software iznosi ₹1.74M po year za Software Engineer II. Medijana year kompenzacionog paketa in India iznosi ₹1.49M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Rocket Software. Poslednje ažuriranje: 10/8/2025

Prosečna Nivo
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije ()
Bonus
Software Engineer I
(Početni nivo)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹1.74M
₹1.71M
₹0
₹26.6K
Software Engineer III
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Prikaži 1 Više nivoa
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe

₹13.98M

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove

Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Rocket Software?

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Софтверски Инжењер ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Full-Stack softverski inženjer poziciju u Rocket Software in India iznosi ₹2,388,599 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Rocket Software za Full-Stack softverski inženjer poziciju in India je ₹1,494,370.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Rocket Software

Srodne kompanije

  • Avenue Code
  • Genesys
  • SAS Software
  • Ultimate Software
  • Esri
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi