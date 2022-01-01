Ultimate Software Plate

Direktorijum kompanija
Plate Ultimate Software kreću se od $70,745 ukupne kompenzacije godišnje za Информациони Технолог (ИТ) na nižem nivou do $189,945 za Дата Сајентист na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Ultimate Software. Poslednja izmena: 9/21/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $110K
Бизнис Аналитичар
$99.5K
Дата Сајентист
$190K

Информациони Технолог (ИТ)
$70.7K
Продукт Дизајнер
$76.9K
Продукт Менаџер
$184K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Ultimate Software je Дата Сајентист at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $189,945. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Ultimate Software je $104,875.

