Direktorijum kompanija
Avenue Code
Avenue Code Plate

Plate Avenue Code kreću se od $22,038 ukupne kompenzacije godišnje za Регрутер na nižem nivou do $201,000 za Пројект Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Avenue Code. Poslednja izmena: 8/26/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $30.1K

Backend softverski inženjer

Продукт Менаџер
Median $95.9K
Бизнис Аналитичар
$111K

Продукт Дизајнер
$39.6K
Пројект Менаџер
$201K
Регрутер
$22K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$52.3K
Солушн Архитекта
$71.6K
УИкс Ресерчер
$135K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Avenue Code je Пројект Менаџер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $201,000. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Avenue Code je $71,640.

