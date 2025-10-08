Direktorijum kompanija
Riskified
  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Backend softverski inženjer

Riskified Backend softverski inženjer Plate

Medijana Backend softverski inženjer kompenzacionog paketa in Israel u Riskified iznosi ₪457K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Riskified. Poslednje ažuriranje: 10/8/2025

Medijanski paket
company icon
Riskified
Software Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Ukupno godišnje
₪457K
Nivo
Software Developer II
Osnovna plata
₪418K
Stock (/yr)
₪39.8K
Bonus
₪0
Godine u kompaniji
3 Godine
Godine iskustva
7 Godine
Koji su karijerni nivoi u Riskified?

₪566K

Najnoviji podaci o platama
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Backend softverski inženjer poziciju u Riskified in Israel iznosi ₪544,294 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Riskified za Backend softverski inženjer poziciju in Israel je ₪479,589.

Drugi resursi