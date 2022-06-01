Direktorijum kompanija
Riskified Plate

Plate Riskified kreću se od $96,592 ukupne kompenzacije godišnje za Људски Ресурси na nižem nivou do $206,500 za Продаја na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Riskified. Poslednja izmena: 9/18/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $142K

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

DevOps inženjer

Продаја
Median $207K
Бизнис Девелопмент
$162K

Дата Аналитичар
$131K
Дата Сајентист
$129K
Људски Ресурси
$96.6K
Маркетинг Операције
$118K
Продукт Дизајнер
$122K
Продукт Менаџер
$173K
Сејлс Инжењер
$189K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$199K
Солушн Архитекта
$159K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Riskified je Продаја sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $206,500. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Riskified je $150,508.

