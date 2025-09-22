Дата Сајентист kompenzacija in United States u Reddit kreće se od $177K po year za IC1 do $363K po year za IC5. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $253K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Reddit. Poslednje ažuriranje: 9/22/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
IC1
$177K
$163K
$14.8K
$0
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$206K
$166K
$37.7K
$2.5K
IC4
$268K
$195K
$72.3K
$0
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
100%
GOD 1
U kompaniji Reddit, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 1-godišnjem rasporedu sticanja:
100% stiče se u 1st-GOD (100.00% godišnje)
Vesting Schedule 100% after year 1.
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji Reddit, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)
Vesting Schedule 100% after year 1.
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji Reddit, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (6.25% kvartalno)
25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)
25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)
25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)
Vesting Schedule 100% after year 1.