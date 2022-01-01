Direktorijum kompanija
Reddit Plate

Plate Reddit kreću se od $125,899 ukupne kompenzacije godišnje za Продукт Дизајнер na nižem nivou do $874,000 za Софтверски Инжењер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Reddit. Poslednja izmena: 8/29/2025

Reddit logo

$20K

Софтверски Инжењер
IC2 $159K
IC3 $266K
IC4 $416K
IC5 $478K
IC6 $874K

Inženjer mašinskog učenja

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Продукт Менаџер
IC1 $384K
IC3 $211K
IC4 $316K
IC5 $445K
Дата Сајентист
IC3 $206K
IC4 $257K
IC5 $363K

Продукт Дизајнер
IC1 $126K
IC4 $265K
IC5 $339K

UX dizajner

Софтверски Инжењеринг Менаџер
Median $515K
Продаја
IC3 $176K
IC4 $175K
Дата Сајенс Менаџер
Median $450K
УИкс Ресерчер
Median $260K
Финансијски Аналитичар
Median $140K
Пројект Менаџер
Median $145K
Регрутер
Median $145K
Рачуновођа
Median $154K

Tehnički računovođa

Дата Аналитичар
$250K
Информациони Технолог (ИТ)
$210K
Програм Менаџер
$201K
Сајберсекјурити Аналитичар
$222K
Солушн Архитекта
$147K

Arhitekta podataka

Технички Програм Менаџер
$176K
Raspored sticanja

100%

GOD 1

U kompaniji Reddit, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 1-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 100% stiče se u 1st-GOD (100.00% godišnje)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Reddit, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Reddit, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)

Vesting Schedule 100% after year 1.

ЧПП

Reddit薪资最高的职位是Софтверски Инжењер at the IC6 level，年度总薪酬为$874,000。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Reddit的年度总薪酬中位数为$235,959。

Drugi resursi