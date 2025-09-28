Direktorijum kompanija
RealPage
  • Plate
  • Софтверски Инжењеринг Менаџер

  • Sve Софтверски Инжењеринг Менаџер plate

RealPage Софтверски Инжењеринг Менаџер Plate

Medijana Софтверски Инжењеринг Менаџер kompenzacionog paketa in United States u RealPage iznosi $274K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete RealPage. Poslednje ažuriranje: 9/28/2025

Medijanski paket
company icon
RealPage
Software Engineering Manager
Seattle, WA
Ukupno godišnje
$274K
Nivo
E11
Osnovna plata
$209K
Stock (/yr)
$45K
Bonus
$20K
Godine u kompaniji
0 Godine
Godine iskustva
10 Godine
Koji su karijerni nivoi u RealPage?

$160K

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
