Каталог Компанија
Ansys
Ansys Плате

Распон плата Ansys је од $22,287 у годишњој укупној компензацији за Softverski inženjer на доњем крају до $190,000 за Hardverski inženjer на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Ansys. Последње ажурирање: 8/21/2025

$160K

Softverski inženjer
P1 $22.3K
P2 $30K
P3 $49.4K
P4 $45.1K
Mašinski inženjer
P2 $110K
P3 $164K
Hardverski inženjer
Median $190K

Korisnička podrška
$63.4K
Elektroinženjer
$174K
Informatičar (IT)
$131K
Marketing
$124K
Marketinške operacije
$113K
Optički inženjer
$62.3K
Menadžer proizvoda
$131K
Menadžer projekta
$179K
Regrutер
$107K
Prodaja
$133K
Prodajni inženjer
$39.3K
Tehnički menadžer programa
$123K
Tehnički pisac
$87.1K
Недостаје вам позиција?

Недостаје вам позиција?


План стицања права

33%

ГОД 1

33%

ГОД 2

33%

ГОД 3

Тип акције
RSU

У компанији Ansys, RSUs подлежу 3-годишњем плану стицања права:

  • 33% стиче се у 1st-ГОД (33.00% годишње)

  • 33% стиче се у 2nd-ГОД (33.00% годишње)

  • 33% стиче се у 3rd-ГОД (33.00% годишње)

Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у Ansys је Hardverski inženjer са годишњом укупном компензацијом од $190,000. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Ansys је $111,360.

Повезане компаније

  • Perficient
  • Zebra Technologies
  • Mercury Systems
  • RealPage
  • Northrop Grumman
