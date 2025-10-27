Direktorijum kompanija
Raptor Technologies
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Sve Софтверски Инжењер plate

Raptor Technologies Софтверски Инжењер Plate

Medijana Софтверски Инжењер kompenzacionog paketa in United States u Raptor Technologies iznosi $110K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Raptor Technologies. Poslednje ažuriranje: 10/27/2025

Medijanski paket
company icon
Raptor Technologies
Software Engineer
hidden
Ukupno godišnje
$110K
Nivo
hidden
Osnovna plata
$110K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Godine u kompaniji
2-4 Godine
Godine iskustva
2-4 Godine
Koji su karijerni nivoi u Raptor Technologies?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove
Plate za praksu

Doprinesi

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Софтверски Инжењер ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Софтверски Инжењер poziciju u Raptor Technologies in United States iznosi $136,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Raptor Technologies za Софтверски Инжењер poziciju in United States je $110,000.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Raptor Technologies

Srodne kompanije

  • SoFi
  • Snap
  • LinkedIn
  • Square
  • Databricks
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi