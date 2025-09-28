Direktorijum kompanija
Qualtrics
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Пројект Менаџер

  • Sve Пројект Менаџер plate

Qualtrics Пројект Менаџер Plate

Пројект Менаџер kompenzacija in Ireland u Qualtrics iznosi €77K po year za L3. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Qualtrics. Poslednje ažuriranje: 9/28/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

€69.3K - €83.9K
Ireland
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
€63.9K€69.3K€83.9K€89.3K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
Prosečna Kompenzacija po Nivo
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L3
€77K
€59.4K
€5.8K
€11.7K
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
L5
€ --
€ --
€ --
€ --
L6
€ --
€ --
€ --
€ --
Prikaži 2 Više nivoa
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe

€142K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.


Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Qualtrics, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)



Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Пројект Менаџер ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Пројект Менаџер poziciju u Qualtrics in Ireland iznosi €89,265 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Qualtrics za Пројект Менаџер poziciju in Ireland je €63,870.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Qualtrics

Srodne kompanije

  • Palantir
  • Medallia
  • Cornerstone OnDemand
  • FICO
  • CDW
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi