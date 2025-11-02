Direktorijum kompanija
Prosečna Analitičar Podataka ukupna kompenzacija in Panama u Pandora kreće se od PAB 39.5K do PAB 55.3K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Pandora. Poslednje ažuriranje: 11/2/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

PAB 42.9K - PAB 51.9K
Panama
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
PAB 39.5KPAB 42.9KPAB 51.9KPAB 55.3K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Pandora, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (25.00% godišnje)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Analitičar Podataka poziciju u Pandora in Panama iznosi PAB 55,252 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Pandora za Analitičar Podataka poziciju in Panama je PAB 39,534.

