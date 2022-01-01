Grubhub Плате

У компанији Grubhub, RSUs подлежу 4-годишњем плану стицања права:

40 % стиче се у 1st - ГОД ( 40.00 % годишње )

30 % стиче се у 2nd - ГОД ( 7.50 % тромесечно )

15 % стиче се у 3rd - ГОД ( 3.75 % тромесечно )