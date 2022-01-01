Каталог Компанија
Grubhub
Grubhub Плате

Распон плата Grubhub је од $19,632 у годишњој укупној компензацији за Dizajner proizvoda на доњем крају до $320,000 за Menadžer softverskog inženjerstva на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Grubhub. Последње ажурирање: 8/19/2025

$160K

Softverski inženjer
Software Engineer 1 $140K
Software Engineer 2 $170K
Senior Software Engineer $217K
Staff Software Engineer $272K

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Inženjer pouzdanosti sistema

Menadžer proizvoda
Product Manager II $165K
Senior Product Manager $196K
Menadžer softverskog inženjerstva
Median $320K

Naučnik podataka
Median $150K
Poslovni analitičar
Median $95K
Analitičar podataka
Median $140K
Menadžer nauke o podacima
Median $185K
Računovođa
$126K
Poslovne operacije
$296K
Menadžer poslovnih operacija
$125K
Finansijski analitičar
$87.6K
Ljudski resursi
$74.6K
Marketing
$51K
Marketinške operacije
$103K
Menadžer partnera
$115K
Dizajner proizvoda
$19.6K
Menadžer programa
$160K
Regrutер
$101K
Prodaja
$128K
Arhitekta rešenja
$85.6K

Arhitekta podataka

Tehnički menadžer programa
$101K
UX istraživač
$98K
План стицања права

40%

ГОД 1

30%

ГОД 2

15%

ГОД 3

15%

ГОД 4

Тип акције
RSU

У компанији Grubhub, RSUs подлежу 4-годишњем плану стицања права:

  • 40% стиче се у 1st-ГОД (40.00% годишње)

  • 30% стиче се у 2nd-ГОД (7.50% тромесечно)

  • 15% стиче се у 3rd-ГОД (3.75% тромесечно)

  • 15% стиче се у 4th-ГОД (3.75% тромесечно)

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акције
RSU

У компанији Grubhub, RSUs подлежу 4-годишњем плану стицања права:

  • 25% стиче се у 1st-ГОД (25.00% годишње)

  • 25% стиче се у 2nd-ГОД (6.25% тромесечно)

  • 25% стиче се у 3rd-ГОД (6.25% тромесечно)

  • 25% стиче се у 4th-ГОД (6.25% тромесечно)

Често постављана питања

