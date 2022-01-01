Chewy Plate

Direktorijum kompanija
Plate Chewy kreću se od $41,392 ukupne kompenzacije godišnje za Korisnička Podrška na nižem nivou do $557,200 za Menadžer Nauke o Podacima na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Chewy. Poslednja izmena: 11/18/2025

Softverski Inženjer
Software Engineer 1 $143K
Software Engineer 2 $207K
Software Engineer 3 $242K
Staff Software Engineer $362K

Inženjer mašinskog učenja

Backend softverski inženjer

Ful-stek softverski inženjer

Inženjer poslovne inteligencije

Naučni istraživač

Naučnik Podataka
Data Scientist 1 $116K
Data Scientist 2 $178K
Data Scientist 3 $226K
Staff Data Scientist $448K
Menadžer Proizvoda
Senior Product Manager $244K
Associate Director Product Management $298K

Menadžer Softverskog Inženjerstva
Software Development Manager $304K
Director $519K
Dizajner Proizvoda
Median $170K

UKs dizajner

Finansijski Analitičar
Median $140K
Menadžer Programa
Median $219K
Menadžer Tehničkih Programa
Median $260K
Poslovni Analitičar
Median $170K
Marketing
Median $296K
Menadžer Projekta
Median $202K
Analitičar Podataka
Median $157K
Menadžer Poslovnih Operacija
Median $128K
Ljudski Resursi
Median $200K
Marketing Operacije
Median $61.3K
IT Tehnolog
Median $230K
Poslovne Operacije
$112K
Poslovni Razvoj
$487K
Korisnička Podrška
$41.4K
Menadžer Nauke o Podacima
$557K
Menadžer Dizajna Proizvoda
$201K
Rekruter
Median $172K
Prodaja
$145K
Arhitekta Rešenja
$251K

Arhitekta podataka

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Chewy, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (12.50% polugodišnje)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (12.50% polugodišnje)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (12.50% polugodišnje)

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Chewy je Menadžer Nauke o Podacima at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $557,200. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Chewy je $204,651.

