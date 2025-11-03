Direktorijum kompanija
Palo Alto Networks
  • Plate
  • Menadžer Proizvoda

  • Sve Menadžer Proizvoda plate

Palo Alto Networks Menadžer Proizvoda Plate

Menadžer Proizvoda kompenzacija in United States u Palo Alto Networks kreće se od $243K po year za Product Manager do $506K po year za Distinguished Product Manager. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $348K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Palo Alto Networks. Poslednje ažuriranje: 11/3/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Product Manager
$243K
$181K
$48K
$13.4K
Staff Product Manager
$328K
$213K
$90K
$25K
Senior Staff Product Manager
$299K
$200K
$71.1K
$27.9K
Principal Product Manager
$386K
$235K
$103K
$47.7K
Prikaži 4 Više nivoa
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Palo Alto Networks, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Menadžer Proizvoda poziciju u Palo Alto Networks in United States iznosi $537,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Palo Alto Networks za Menadžer Proizvoda poziciju in United States je $353,750.

Drugi resursi