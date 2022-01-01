Каталог Компанија
Omio
Omio Плате

Распон плата Omio је од $62,896 у годишњој укупној компензацији за Softverski inženjer на доњем крају до $135,567 за Menadžer proizvoda на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Omio. Последње ажурирање: 8/11/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $62.9K
Analitičar podataka
$71.4K
Menadžer nauke o podacima
$107K

Menadžer proizvoda
$136K
Regrutер
$68K
Menadžer softverskog inženjerstva
$102K
Недостаје вам позиција?

Претражите све плате на нашој страници компензација или додајте своју плату да бисте помогли откључавање странице.


Често постављана питања

Den högst betalande rollen som rapporterats på Omio är Menadžer proizvoda at the Common Range Average level med en årlig total kompensation på $135,567. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på Omio är $86,813.

