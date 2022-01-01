Каталог Компанија
ABOUT YOU Плате

Распон плата ABOUT YOU је од $65,128 у годишњој укупној компензацији за Menadžer projekta на доњем крају до $92,656 за Dizajner proizvoda на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније ABOUT YOU. Последње ажурирање: 8/11/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $69.8K
Analitičar podataka
$70.3K
Naučnik podataka
$69.4K

Dizajner proizvoda
$92.7K
Menadžer proizvoda
$81.5K
Menadžer projekta
$65.1K
Често постављана питања

The highest paying role reported at ABOUT YOU is Dizajner proizvoda at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $92,656. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ABOUT YOU is $70,053.

