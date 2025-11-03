Direktorijum kompanija
Moveworks
Moveworks Prodaja Plate

Prosečna Prodaja ukupna kompenzacija in United States u Moveworks kreće se od $178K do $253K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Moveworks. Poslednje ažuriranje: 11/3/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$202K - $240K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$178K$202K$240K$253K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
Options

U kompaniji Moveworks, Options su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
Options

U kompaniji Moveworks, Options su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Prodaja poziciju u Moveworks in United States iznosi $253,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Moveworks za Prodaja poziciju in United States je $178,200.

