Exabeam Плате

Распон плата Exabeam је од $106,530 у годишњој укупној компензацији за Informatičar (IT) на доњем крају до $452,250 за Menadžer projekta на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Exabeam. Последње ажурирање: 8/11/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $243K
Menadžer proizvoda
Median $320K
Uspeh korisnika
$132K

Informatičar (IT)
$107K
Marketing
$241K
Dizajner proizvoda
$240K
Menadžer projekta
$452K
Prodaja
$118K
Menadžer softverskog inženjerstva
$191K
Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у Exabeam је Menadžer projekta at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $452,250. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Exabeam је $240,293.

