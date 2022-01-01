Mendix Плате

Каталог Компанија
Распон плата Mendix је од $56,385 у годишњој укупној компензацији за Analitičar podataka in Netherlands на доњем крају до $195,975 за Marketing in United States на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Mendix. Последње ажурирање: 8/9/2025

$160K

Будите плаћени, не преварени

Преговарали смо о хиљадама понуда и редовно постижемо повећања од 30 хиљада долара+ (понекад 300 хиљада долара+).

Softverski inženjer
Median $93.5K

Full-Stack softverski inženjer

Menadžer proizvoda
Median $93.9K
Dizajner proizvoda
Median $72K

Poslovni analitičar
$95.2K
Analitičar podataka
$56.4K
Marketing
$196K
Menadžer softverskog inženjerstva
$93.6K
Arhitekta rešenja
$96.7K
Недостаје вам позиција?

Претражите све плате на нашој страници компензација или додајте своју плату да бисте помогли откључавање странице.


Често постављана питања

